SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı.
Mustapha Tchaker Stadı'nda Maxim Choupo-Moting'in 22. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giden Kamerun, müsabakayı uzatmalara taşımayı başardı.
Maçın bitimine 2 dakika kala, 118. dakikada Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın asistinde sahneye çıkan Ahmed Touba, skoru 1-1'e getirdi ve ülkesini Katar vizesinin eşiğine getirdi.