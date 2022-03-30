Haberler Futbol SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Spor haberi... 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 118 ve 120+4. dakikasında gelen gollerle iki ülkenin kaderi değişirken, film gibi bir son gerçekleşti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:09
SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Mustapha Tchaker Stadı'nda Maxim Choupo-Moting'in 22. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giden Kamerun, müsabakayı uzatmalara taşımayı başardı.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Maçın bitimine 2 dakika kala, 118. dakikada Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın asistinde sahneye çıkan Ahmed Touba, skoru 1-1'e getirdi ve ülkesini Katar vizesinin eşiğine getirdi.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Kronometreler 120+4'ü gösterdiğinde Kamerun adına Cezayir ağlarını sarsan Toko Ekambi, müsabakanın skorunu tayit etti ve attığı son saniye golüyle ülkesine 2022 Dünya Kupası biletini kazandırmış oldu.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

CEZAYİR YIKILDI
Cezayir cephesi 118. dakikada yaşadığı sevinçten yalnızca birkaç dakika sonra gelen sonuç sebebiyle büyük bir hayalkırıklığı yaşadı.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

SONG VE ETO'O SEVİNCİ PAYLAŞTI
Kamerun'da ise Teknik Direktör Rigobert Song ve federasyon başkanı Samuel Eto'o büyük sevinç yaşadı.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

TANIDIK İSİMLER NE YAPTI?
Mücadelede Beşiktaşlı Rachid Ghezzal maçın son 11 dakikasında forma giyerken yaptığı asistle takımına katkı sağladı.

SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Öte yandan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 102. dakikada oyuna dahil olurken eski Fenerbahçeli Islam Slimani de 120+2'de oyundan çıktı.

DİĞER
Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!
Türkiye'nin 3-2'lik İtalya mağlubiyetinin faturası Stefan Kuntz'a kesildi: 85 milyon insan bu tabloyu hak etmiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor