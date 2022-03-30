SPOR HABERİ - Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi! Uzatma dakikalarında...

Kronometreler 120+4'ü gösterdiğinde Kamerun adına Cezayir ağlarını sarsan Toko Ekambi, müsabakanın skorunu tayit etti ve attığı son saniye golüyle ülkesine 2022 Dünya Kupası biletini kazandırmış oldu.

CEZAYİR YIKILDI Cezayir cephesi 118. dakikada yaşadığı sevinçten yalnızca birkaç dakika sonra gelen sonuç sebebiyle büyük bir hayalkırıklığı yaşadı.

SONG VE ETO'O SEVİNCİ PAYLAŞTI

Kamerun'da ise Teknik Direktör Rigobert Song ve federasyon başkanı Samuel Eto'o büyük sevinç yaşadı.