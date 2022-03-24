Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Güney Kore - İran maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kore ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - İran maçı 24 Mart Perşembe günü saat 14:00'te Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak. Peki, Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?