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Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kore ile İran kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:00
Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Güney Kore - İran maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kore ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - İran maçı 24 Mart Perşembe günü saat 14:00'te Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak. Peki, Güney Kore - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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