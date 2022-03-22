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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım!

Son dakika spor haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:52
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacak.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım!

Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım!

Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım!

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

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