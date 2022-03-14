Dundee United - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya FA Cup

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İskoçya FA Cup'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final maçında Dundee ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dundee United - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DUNDEE UNITED - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya FA Cup'ta çeyrek final maçında Dundee United - Celtic maçı 14 Mart Pazartesi (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.