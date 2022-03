TFF'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında panel düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'de Kadın Futbolu ve Gelişimi" konulu söyleşilerden oluşan bir etkinlik düzenledi.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sponsor firmaların yetkilileri ve kadın futbolcular katıldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, kadınların istediklerinde her şeyi başarabilecek gücünün olduğunu belirterek, "Kadınlarla ilgili bu kadar insan önünde konuşmak çok derece kıymetli. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Kimsenin gölgesine ya da korumasına muhtaç olmadan istediğimiz hayatı yaşamayı arzuluyorum" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLUNU YAYGINLAŞTIRMAK"

TFF Başkanı ve yöneticileriyle birlikte kadın futbolunu geliştirmek için stratejiler ürettiklerini vurgulayan Kıragası, "Emekleme dönemindeyiz ama kadın futbolunu geliştirmeli, kadınlara bu fırsatı sağlamalıyız dedik. Kız çocuklarıyla futbol topunu nasıl buluşturabiliriz dedik. Şu anda da emeklemeden yürümeye geçtik. Bilinir olmayı geçti bu iş yaygınlaşmaya başladı. Süper Lig kulüplerimiz bu işin içine girmeye başladı. En büyük hedefimiz Türkiye'de kadın futbolunu yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.

HAMİT ALTINTOP: TARİHİMİZDE KADINLARIMIZIN DEĞERİ, HİKAYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Sözlerine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Hamit Altıntop ise "Ben annemle ve 3 ablamla büyüdüm. Her gün her an onlara önem vermeye çalışıyoruz. Tarihimizde kadınlarımızın değeri, hikayesi çok önemli. Özellikle sporcu arkadaşlarımızın hangi şartlarda buralarda olduğunu biliyoruz. Biz karamsar olmak istemiyoruz. Çözüm odaklı çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hamit Altıntop, kadın futbolunda yolun başında olduklarının altını çizerek, "Gerçekler üzücü olabiliyor ama bizim için bu bir fırsat. Kadın futboluna ilgi çok arttı, bu bizi çok memnun ediyor. Kadınımıza ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Gerçekler biraz farklı, kadın futbol şu an amatör ruh. Amatör ruhta gönüllülük vardır. Biz profesyonelleşmek istiyoruz. A milliler profesyonel takımlarla oynuyor. Oradaki olumsuz sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Biz daha yolun başındayız. Kadın futboluyla ilgili daha bilgi sahibi olmamız lazım" dedi.

Söyleşi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.