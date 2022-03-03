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Güney Amerika Recopa'da kupa Palmeiras'ın

Son dakika spor haberi: 2022 Güney Amerika Recopa finali rövanş maçında Palmeiras evinde ağırladığı Athletico Paranaense'yi 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Palmeiras'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Rafael ve 88. dakikada Danilo kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 12:59
Güney Amerika Recopa'da kupa Palmeiras'ın

2022 Güney Amerika Recopa finali rövanş maçında Brezilya temsilcilerinden Palmeiras, konuk ettiği Athletico Paranaense'yi 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Palmeiras ile Güney Amerika Kupası'nın sahibi Athletico Paranaense, final turunun rövanşında karşılaştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Allianz Park'ta oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmayı ev sahibi Palmeiras, 50. dakikada Ze Rafael, 88. dakikada Danilo'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, itirazları nedeniyle 90+1. dakikada kırmızı kart görerek mücadelenin son bölümünü tribünden takip etti.

2-2 sona eren finalin ilk ayağının ardından rövanş maçında aldığı galibiyetle Palmeiras, bu turnuvada ilk kez kupaya uzandı. Brezilya temsilcisi, geçen yılki turnuvada ise finalde kaybetmişti.

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