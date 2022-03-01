Giresunspor’da Zeki’de kırık çıktı

Yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Zeki Yavru'nun ne kadar süre yeşil sahalardan uzak kalacağının yapılacak geniş kapsamlı kontrollerden sonra netleşeceği ifade edildi.

ALTAY'DA ÖZBALTA FARKI

Süper Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretinin ardından takımın başına gelen Serkan Özbalta yönetimindeki Altay, son 4 müsabakada 7 puan topladı. Altay, Özbalta yönetimindeki ilk maçta İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-0 yenerek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını yeşertmişti.

GERÇEK BÜYÜK ALTAY İŞTE BU!

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kalan 11 maçta kümede kalacaklarına inandığını bildirdi. Böyle kenetlenmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, 3-2 kazandıkları G.Antep FK maçında 90 dakika takımın arkasında duran taraftarlar ile takıma teşekkür ederek, "Gerçek büyük Altay işte bu" dedi.