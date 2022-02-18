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Tanju Çolak’ın yeni rotası NahçıvanTanju Çolak, Nahçıvan'a resmi davetli olarak gidiyor

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'den resmi davet aldı. Futbol federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov’un resmi davetlisi olarak Nahçıvan’a gidecek olan Çolak, futbolun gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edindiğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 16:36
Tanju Çolak’ın yeni rotası NahçıvanTanju Çolak, Nahçıvan'a resmi davetli olarak gidiyor

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov'un resmi davetlisi olarak Nahçıvan'a gidecek. Çolak ile 10 yıllık futbol kalkınma planı çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk oyuncu olan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov tarafından Azerbaycan'a davet edildi. Çolak, 19-22 Şubat 2022 tarihleri arasında resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

Abbasov'un, Tanju Çolak ile 10 yıllık futbol kalkınma planı çerçevesinde görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Konu hakkında konuşan eski futbolcu, Nahçıvan'a yapacağı ziyaret için çok mutlu olduğunu, her zaman futbolun içinde olmaktan kıvanç duyduğunu, futbolun gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edindiğini söyledi. Çolak, ayrıca kardeş ülke Azerbaycan gibi Türk coğrafyasının önemli bir ülkesinde futbol yapılanmasına yarar sağlayacak olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

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