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Son dakika spor haberi: 22 yaşındaki genç kadın Samuel Eto'o'nun kızı çıktı!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem ülkemizde de forma giyen Kamerunlu eski yıldız Samuel Eto'o'ya yönelik açılan dava sonuçlandı. İspanya Mahkemesi, 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves'in biyolojik babasının Eto'o olduğuna hükmetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:09 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:44
Son dakika spor haberi: 22 yaşındaki genç kadın Samuel Eto'o'nun kızı çıktı!

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. İspanya Mahkemesi'nin kararına göre 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves, yıldız ismin biyolojik kızı...

İspanya basınında yer alan haberlere göre Adileusa, 1997 yılında Eto'o ile Leganes'te oynarken tanıştı. Adileusa 1998'de Eto'o'ya hamile olduğunu söylemesine rağmen oyuncunun irtibatı kestiği ve mesajlara yanıt vermediği ifade edildi.

Mahkeme, Erika'nın biyolojik babası çıkan Eto'o'nun, Adileusa'ya geriye dönük hesaplanacak aylık bin 400 euro nafaka ödemesini kararlaştırdı.

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