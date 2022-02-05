Karar zamanı

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'ın gelecek sezon ne yapacağı merak konusu olmuştu. Dünyaca ünlü Fransız hocanın, Paris-Saint Germain ve Fransa Milli Takımı arasında tercih yapacağı iddia edildi. Milli Takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın ayrılması üzerine tercihini Horozlar'dan yana kullanacak 49 yaşındaki teknik adam, aksi halde ise rotayı Paris- Saint Germain'e kıracak.

KOLTUĞU SALLANIYOR

Mauricio Pochettino'nun koltuğunun sallandığı Fransız ekibinin, uzun süredir Zidane'ı takımın başına getirmek istediği konuşuluyordu. Tecrübeli hoca da Messi ve Neymar'lı takıma gitmeye sıcak bakıyor. Paris-Saint Germain'de teknik direktörlük koltuğunda oturan Arjantinli Pochettino ise Ada yolcusu olabilir. 49 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester United'ın başına geçmesi gündemde.