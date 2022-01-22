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İlhan Cavcav vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği Kulübü'nün onursal başkanı İlhan Cavcav, ölümünün 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:01
İlhan Cavcav vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, asbaşkan Muammer Akyüz, genel müdür Ergun Maraşlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Niyazi Akdaş, yaptığı açıklamada, onursal başkan Cavcav'ı anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke futboluna büyük hizmetleri olan duayen başkanımızı ölümünün beşinci yılında anarken; bize bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Onun Gençlerbirliği sevgisi, bize bıraktığı en büyük emanettir. Bu emanetin bilincindeyiz. Arkasında bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki Gençlerbirliği geçmişi başarılarla dolu bir kulüptür. Camia olarak hep birlikte kenetlenip, bu kulübü yeniden Süper Lig'e çıkartmak bizim hedefimizdir. Değerli başkanımız, ölümünüzün beşinci yılında sizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

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