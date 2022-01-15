Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Portekiz Milli Takımı ile 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hayali kuran Cristiano Ronaldo, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda A Milli Futbol Takımı'mızla yapacakları kritik maça değindi.
Portekiz Milli Takımı ile 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hayali kuran Cristiano Ronaldo, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda A Milli Futbol Takımı'mızla yapacakları kritik maça değindi.
Kendileri için zor olacağını dile getiren tecrübeli yıldız, Türkiye maçına dair şunları söyledi:
Dünya Kupası hedefine ulaşamamız çok üzücü olur. Ama başaracağımıza inanıyorum. Futbolda ve hayatta zor anlar olur ama önemli olan ayakta durmak, ayakta kalabilmek.
Dünya Kupası yolunda çok zorlu savaşlarımız olacak. Bu savaşların ilki Türkiye ile. Kazanabilirsek sonraki savaş İtalya ile. Mart ayına hazır olacağız. Türkiye maçı tam bir savaş olacak. Futbolseverler için izlemesi harika maçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
Hayatta mükemmel senaryolar yoktur. Hep mücadele içinde olmanız gerekiyor. Biz de yolumuza çıkacak zorluklara karşı ayakta kalmaya çalışacağız.