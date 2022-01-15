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Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Son dakika spor haberleri... Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası play-off'larında A Milli Futbol Takımı'mızla eşleşen Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, bu karşılaşma öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:52
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Portekiz Milli Takımı ile 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hayali kuran Cristiano Ronaldo, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda A Milli Futbol Takımı'mızla yapacakları kritik maça değindi.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Kendileri için zor olacağını dile getiren tecrübeli yıldız, Türkiye maçına dair şunları söyledi:

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Dünya Kupası hedefine ulaşamamız çok üzücü olur. Ama başaracağımıza inanıyorum. Futbolda ve hayatta zor anlar olur ama önemli olan ayakta durmak, ayakta kalabilmek.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Dünya Kupası yolunda çok zorlu savaşlarımız olacak. Bu savaşların ilki Türkiye ile. Kazanabilirsek sonraki savaş İtalya ile. Mart ayına hazır olacağız. Türkiye maçı tam bir savaş olacak. Futbolseverler için izlemesi harika maçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan Türkiye yorumu! "Tam bir savaş olacak"

Hayatta mükemmel senaryolar yoktur. Hep mücadele içinde olmanız gerekiyor. Biz de yolumuza çıkacak zorluklara karşı ayakta kalmaya çalışacağız.

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