Haberler Futbol Atalanta'lı futbolcular Ahmet Çalık'ı unutmadı

Atalanta'lı futbolcular Ahmet Çalık'ı unutmadı

Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da futbolcular, İtalya Kupası son 16 turunda Venezia ile oynadıkları maç sonrası geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:24
Atalanta'lı futbolcular Ahmet Çalık'ı unutmadı

İtalya Kupası son 16 turunda Venezia'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek tur atlayan Atalanta'da futbolcular, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşlarıyla birlikte *"Ahmet Çalık R.I.P." yazılı tişörtle çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

*R.I.P.: Rest in peace (Huzur içinde yatsın)

DİĞER
Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!
Osman Bey sırtından bıçaklandı! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor