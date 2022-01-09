Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Nottingham Forest ile Arsenal, İngiltere FA Cup üçüncü tur maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Arsenal maçı 9 Ocak Pazar günü saat 20:10'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.