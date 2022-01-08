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SPOR HABERİ - TFF açıkladı! "1 A Klasman hakemimiz pozitif"

Spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bir A Klasman hakeminin Covid-19 PCR testinin pozitif çıkıtığı duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:16
SPOR HABERİ - TFF açıkladı! "1 A Klasman hakemimiz pozitif"

Türkiye Futbol Federasyonu, A klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamda hakemin karantinaya alındığı ve tedavisinin başladığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada;

"Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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