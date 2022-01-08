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Gaziantep FK'da 5 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada 5 futbolcunun COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:15
Gaziantep FK'da 5 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Gaziantep FK'da 5 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada testi pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımımıza bugün karşılacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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