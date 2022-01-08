Gaziantep FK'da 5 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada testi pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımımıza bugün karşılacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
😷 Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/ntLan5WAL2— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2022