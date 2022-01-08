Gaziantep FK'da 5 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada testi pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımıza bugün karşılacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.