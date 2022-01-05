Alt liglerden haberler (05.01.2022)

SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ

Bandırmaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İkinci yarıda telafisi olmayan maçlara çıkacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Kupada da Malatya'yı elediklerini kaydeden Gürsel, "Bundan sonra rakip fark etmiyor" dedi.

TURGUTLUSPOR ERKAN'I ALDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, 36 yaşındaki sol kanat Erkan Taşkıran'la sözleşme imzaladı. Erkan, "Ege'nin köklü takımlarından Turgutluspor'a geldiğim için çok mutluyum. Tecrübemle takıma faydalı olabileceğime inanıyorum" dedi.

UMUT NAYİR'E İKİ TALİP ÇIKTI

Süper Lig ekibi Giresun'da forma giyen Umut Nayir, Samsunspor ve Ankaragücü'nün radarına girdi. Samsunspor'un bu transferde daha istekli olduğu ancak 28 yaşındaki forvetin bir alt lige gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Umut bu sezon 15 maça çıkarken 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

ALI ÜLGEN'E 3 MAÇ MEN

PFDK, Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen'e 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi. Kurul, cezanın Göztepe ile Samsunspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, hakeme yönelik hakareti nedeniyle verildiğini açıkladı.

MEVLÜT ÇELİK FESH ETTİ

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı. Açıklamada, Mevlüt Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Sezon başında gelen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maça çıkarken 120 dakika süre bulmuştu.

TAHSİN TAM KARACABEY'DE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Tahsin Tam getirildi. Tam, en son 2. Lig'de Bodrumspor'u yaklaşık 1.5 sezon çalıştırdı. Tahsin Tam'ın yardımcılığını Coşkun Eminoğlu yapacağı öğrenildi.