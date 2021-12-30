Haberler Futbol Beşiktaş Altay maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Altay maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Altay maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Altay maçı saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, İzmir temsilcisi Altay ile Vodafone Park'ta kritik bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Altay'ı yenerek son 16 turuna kalmayı amaçlıyor. Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise Beşiktaş'ı elemeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynancak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:10
Beşiktaş Altay maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Altay maçı saat kaçta oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti. Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

ALTAY'DA 5 EKSİK!

İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.

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