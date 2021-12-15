Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

ELMAS'IN RESTİ SONRASI İSTİFA!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısına yaptığı açıklamada, TFF'nin bazı kurullarından memnun olmadığını belirtip, istfia çağrısı yapmıştı. Altıay'ın istifasının bu açıklamadan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.