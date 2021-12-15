Haberler Futbol TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay istifa etti

TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay istifa etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın divan kurulunda yaptığı sert açıklamaların ardından TFF'de ilk istifa geldi. TFF'den yapılan açıklamada, Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay'ın istifa ettiği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:25
TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

ELMAS'IN RESTİ SONRASI İSTİFA!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısına yaptığı açıklamada, TFF'nin bazı kurullarından memnun olmadığını belirtip, istfia çağrısı yapmıştı. Altıay'ın istifasının bu açıklamadan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.



DİĞER
Son dakika: Arsenal'da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor