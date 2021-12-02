Kirli ve utanç verici!

France Football Dergisi'nin verdiği futbolun en prestijli ödülünü Messi'nin 7. kez kazanması C. Ronaldo'yu çıldırttı. Portekizli yıldızın hayran sayfası, Messi'nin ödül almasına "Çirkin ve utanç verici" olarak yorumladı. Gönderiyi beğenen CR7, "Gerçekler" yazdı.

SAHTE MUTLULUK

Yorumda "Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazandı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Messi, gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir" yazıyor.