Haberler Futbol Kirli ve utanç verici!

Kirli ve utanç verici!

Ballon d’Or’un Messi’ye gitmesi Ronaldo’yu fena halde kızdırdı. Bir hayran sayfasının tepkisini dile getirdiği, “Kirli ve utanç verici” sözlerini beğenip, "Gerçekler" yorumunu yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Kirli ve utanç verici!

France Football Dergisi'nin verdiği futbolun en prestijli ödülünü Messi'nin 7. kez kazanması C. Ronaldo'yu çıldırttı. Portekizli yıldızın hayran sayfası, Messi'nin ödül almasına "Çirkin ve utanç verici" olarak yorumladı. Gönderiyi beğenen CR7, "Gerçekler" yazdı.

SAHTE MUTLULUK
Yorumda "Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazandı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Messi, gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir" yazıyor.

DİĞER
Hadise'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! Trafik kazası geçiren Hadise ile Mehmet Dinçerler ölümden dönmüştü...
İstanbul'da feci kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor