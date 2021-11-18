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SPOR HABERİ: Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası! Güney Afrika FIFA'ya başvurdu

Son dakika spor haberi: Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. SASA Başkanı Danny Jordaan yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:13
SPOR HABERİ: Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası! Güney Afrika FIFA'ya başvurdu

Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.

Güney Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu. Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.

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