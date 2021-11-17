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Benzema'dan Ballon d'Or mesajı!

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema, Finlandiya'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, bu ay sonunda gerçekleştirilecek Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni öncesinde oylamaya katılanlara mesaj yollayıp, "Umarım Ballon d'Or'u ben kazanırım" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:31
Benzema'dan Ballon d'Or mesajı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa'nın Finlandiye ile oynadığı maçın ardından Karim Benzema açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın 2-0 kazandığı maçı değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımızda, oynadığımda ve gol attığımda mutluyum. Umarım bu güzel anlar uzun süre devam eder." dedi.

Fransa'nın hedefinin Dünya Kupası olması gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sahip olduğumuz takıma baktığımda, Dünya Kupası hedeflerimiz arasında olmalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Kazanmak için çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

"UMARIM KAZANIRIM"

Ballon d'Or şansına da değinen Benzema, "Umarım ben kazanırım" ifadelerini kullandı.

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