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Son dakika spor haberi: Türk asıllı Enes Sali Avrupa futboluna damga vurdu! En genç...

Son dakika spor haberleri... Romanya Milli Takımı'ndan davet eden Türk asıllı Enes Sali, Lihtenştayn karşılaşmasında sonradan oyuna girerek 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu. Sali, Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:36
Son dakika spor haberi: Türk asıllı Enes Sali Avrupa futboluna damga vurdu! En genç...

Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu. Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.

Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

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