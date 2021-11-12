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İtalya-İsviçre maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son Avrupa Kupası şampiyonu İtalya, C Grubu'nda İsviçre'yi konuk ediyor. İtalya - İsviçre maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 22:42
İtalya-İsviçre maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. C Grubu'nda aynı puanda bulunan lider İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...


İTALYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Belotti, Insigne, Chiesa

İsviçre: Sommer, Widmer, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Zakaria, Steffen, Okafor, Shaqiri, Vargas.

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