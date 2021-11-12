İtalya-İsviçre maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. C Grubu'nda aynı puanda bulunan lider İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya - İsviçre maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Belotti, Insigne, Chiesa
İsviçre: Sommer, Widmer, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Zakaria, Steffen, Okafor, Shaqiri, Vargas.