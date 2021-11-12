Haberler Futbol Angola - Mısır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Angola - Mısır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Angola ile Mısır karşı karşıya gelecek Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angola - Mısır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 13:16
Angola - Mısır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

ANGOLA - MISIR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Angola ile Mısır kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Angola - Mısır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGOLA - MISIR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angola - Mısır maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:00'da oynanacak. Mücadeleyi FIFA You Tube kanalı canlı yayınlayacak.

ANGOLA - MISIR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Angola: Marques; Buatu, Afonso, Carneiro, Gaspar; Lepua, Carlinhos, Herenilson, Show; Balburdia, Zini

Egypt: El Shenawy; Tawfik, Fathy, Hegazi, Fatouh; Elneny, El Said, El Solia; Salah, Mostafa Mohamed, Marmoush

DİĞER
Destan’ın yıldızı Ebru Şahin Akkız’ı anlattı!
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi isyan etti: Düşman böyle tuzak kurmaz
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor