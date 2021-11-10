Avusturalya - Suudi Arabistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

AVUSTURALYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Avusturalya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturalya - Suudi Arabistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AVUSTURALYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Avusturalya - Suudi Arabistan maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 12:10'de oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.