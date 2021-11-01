Al Nassr'da yeni kriz! Anderson Talisca ayrılmak istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da büyük bir kriz daha yaşanıyor... Son olarak mali şartları sağlayamadığı gerekçesiyle 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nassr'da bu kez de oyuncular arasındaki tartışma krize sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışma sonucu Talisca'nın da Al Nassr'da mutsuz olduğu iddia edildi.

Jorge Nicola'nın haberine göre, Talisca'nın son yaşanan olayların ardından Al Nassr'dan ayrılma ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

''YABANCILAR, SUUDİ OYUNCULARA TERCİH EDİLİYOR''

Al Nassr'ın yeri futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 sonuçlanan Al Fahya maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Abdel Fateh, ''Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar'' dedi.

TALISCA: FUTBOL SADECE ERKEKLER İÇİN!

Al Nassr'ın bu sezon kadrosuna kattığı yabancı futbolculardan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ise takım arkadaşının sözlerine sert yanıt verdi. Brezilyalı yıldız, ''90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum'' şeklinde konuştu.