Volkan Demirel iddialı sözler! "Çok iyi santrfor oynarım"

Volkan Demirel , "Oynamak isteyip de, oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.

"ŞİMDİ 2 MAÇ YEDEK KALAN MUTSUZ OLUYOR"

Feyyaz Uçar ise "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.