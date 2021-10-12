Tangocular ezdi geçti

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Uruguay'ı 3-0 yendi. Arjantin, Lionel Messi, Rodrigo de Paul ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 üstünlük sağladı. Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla Arjantin, grupta 22 puana ulaşarak Brezilya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 16 puanlı Uruguay ise averaj farkıyla 4. sırada kaldı. Kolombiya, Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda konuk ettiği lider Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 15'e yükselten Kolombiya 5. sırada yer alırken, grupta ilk kez kazanamayan Brezilya ise 28 puanla ilk sırada kalmaya devam etti.