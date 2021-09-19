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TFF'den Gaziler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Mesajda, ""Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde, bağımsızlığımız ve cennet vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 12:49
TFF'den Gaziler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde, bağımsızlığımız ve cennet vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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