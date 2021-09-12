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Zlatan Ibrahimovic: Ronaldo ve Messi'den daha iyiyim

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu iddia etti. 40 yaşındaki futbolcu forvet pozisyonunda kendisini 'dünyanın en iyisi' olarak gördüğünü belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:09
Zlatan Ibrahimovic: Ronaldo ve Messi'den daha iyiyim

İsveçli santrfor, Messi ile Ronaldo'nun gölgesinde kaldığını reddediyor.

Zlatan Ibrahimovic, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha aşağı bir oyuncu olarak görmediğini söylerken, forvet pozisyonunda kendisini 'dünyanın en iyisi' olarak gördüğünü belirtti.

40 yaşına basmak üzere olan AC Milan'ın santrforu, yedi ülke ve 22 yıllık bir kariyerinin ardından, kuşağının en üretken oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

İsveçli yıldız, Ballon d'Or galipleri Messi ve Ronaldo'nun sahip olduğu sıralamayı tamamlamak için mücadele etti. Ancak yine de tüm zamanların en iyileri arasında yer alıyor.

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