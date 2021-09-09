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David Luiz'in yeni takımı belli oluyor!

Arsenal'den ayrılan ve transfer döneminde Adana Demirspor ve Beşiktaş ile ismi anılan David Luiz'in yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli futbolcu için Brezilya ekibi Flamengo harekete geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 19:24
David Luiz'in yeni takımı belli oluyor!

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan David Luiz'e yeni bir talip çıktı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, 34 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Flamengolu yöneticilerin bir sözleşme hazırladığı ve kısa süre içerisinde transferin bitebileceği belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Kulübün başkanı Murat Sancak, "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu da iddia edilmişti.

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