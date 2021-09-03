Türkiye Belçika U21 : 0-3 | MAÇ SONUCU

Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı.
Türkiye, karşılaşmaya; Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper ve Ali Akman 11'iyle başladı.
Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi. 90+2. dakikada Vertessen'in golü skoru belirledi.
Millilerimizde 90+1. dakikada Furkan Bayır, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
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