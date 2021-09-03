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Türkiye Belçika U21 : 0-3 | MAÇ SONUCU

Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için elemelerdeki serüvenine başladı. Millilerimiz ilk maçında, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı. Karşılaşma Openda'nın iki ve Vertessen'in golü ile Belçika'nın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk maçında Kazakistan'ı yenen Belçika böylelikle liderliğini sürdürürken, millilerimiz ise ilk maçından yenilgi ile ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 22:01
Türkiye Belçika U21 : 0-3 | MAÇ SONUCU

Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya; Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper ve Ali Akman 11'iyle başladı.

Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi. 90+2. dakikada Vertessen'in golü skoru belirledi.

Millilerimizde 90+1. dakikada Furkan Bayır, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

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