Futbolda devrim

FIFA, futbol oyun kurallarında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Dünya futbolunun patronu devrim niteliğindeki dört yeni adımı deneme sürecine aldı. Taç atışlarının ayakla kullanılması, sarı kart gören oyuncuların beş dakika oyun alanının dışında kalması, topun oyunda olmadığı anlarda süreyi durdurma ve oyuncu değişiklerinin sınırsız olması değerlendirmeye alındı. Mundo Deportivo'nun haberine göre; PSV, AZ Alkmaar, Leipzig ve Club Brugge'un U19 takımlarının katıldığı bir hazırlık turnuvasında kuralları deneyen FIFA yetkilileri, rapora göre kararları uygulamaya geçirecek.