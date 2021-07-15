Turkuvaz Medya’ya teşekkür mesajı

Kulüpler Birliği, Turkuvaz Medya'ya Türk futbolunun gelişimine verdiği katkı nedeniyle teşekkür etti. Dün yapılan toplantının ardından paylaşılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2020-2021 sezonu U19 Gelişim Ligleri fınallerini canlı olarak yayınlayarak takımlarımızda oynayan gençleri tüm Türkiye'ye izletme fırsatı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na, Süper Lig Kulüpler Birliği olarak teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BİRLİKTE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Kulüpler Birliği'nin Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Çaykur Rize Başkanı Tahir Kıran üstlendi. F.Bahçe Başkanı AliKoç Dış ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Sportif işlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Burak Elmas, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini ise Mehmet Fatih Saraç üstlendi.