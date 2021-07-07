Son dakika spor haberi: Arjantin-Kolombiya: 3-2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU - Copa America

Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı yaşanıyor. İlk finalist, Peru'yu eleyen Brezilya olmuştu. Finalin adı netleşti. Normal süresi 1-1 sona eren müsabakanın sonunda Arjantin, penaltı atışları ile rakibi Kolombiya'yı eleyerek finale yükseldi.

Ev sahipliğini Brezilya'nın yaptığı organizasyonda Arjantin, Kolombiya karşısında maça hızlı başladı ve 7. dakikada golcüsü Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla sona ererken Kolombiya'da 61. dakikada Luis Diaz sahneye çıktı ve takımına beraberliği getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da uzamasını sağladı. Arjantin penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

Copa America'da final müsabakası 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te Maracana Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın üçüncülük karşılaşması Kolombiya-Peru mücadelesi ise 10 Temmuz Cuma günü TSİ 03.00'te gerçekleştirilecek.