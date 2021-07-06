Alt liglerden haberler (05.07.2021)

BANDIRMA'DA İŞLEM TAMAM

Süper Lig hedefiyle yeni sezona giriş yapmayı planlayan Bandırmaspor, birçok Süper Lig takımının da formasını giyen Lokman Gör ile resmen anlaşma sağladı. Ege ekibi, geçtiğimiz günlerde el sıkışılan 30 yaşındaki stoperin transferini resmi sitesinden açıkladı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Altay gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, yeni takımı ile 2 senelik sözleşmeye imza attı.

BURSASPOR'DA YENİ İMZA!

Bursaspor Yönetimi, transfer yasağını kaldırmak büyük mesai harcarken, iç transferde anlaşmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlılar; Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün'den sonra dün de İsmail Can Çavuşluk ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı. 25 yaşındaki kanat oyuncu, dünkü idmanda da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bu arada yaptığı görüşmelerde transfer tahtasını açtırmayı hedefleyen yönetimin kısa süre içinde bu sorunu çözüme kavuşturması bekleniyor.



SAMSUN'DAN HIZLISI YOK!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen Samsunspor 2021-2022 öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Karadeniz temsilcisi, transfer sezonunun açılmasıyla 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 16 isimle de yollarını ayırdı. Yeni sezon öncesi iddialı ve geniş bir kadro kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda 3 oyuncudan da kulüp bulması istendi. Kadrosunda 8 yabancı futbolcu bulunan Samsunspor, 2021-2022 öncesi kadrosuna yeni isimler katmayı da planlıyor.

ADANASPOR UMUT DOLU

Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, yeni sezon öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Bolu'da çalışmaları en iyi şekilde sürdürdüklerini belirten Gül, "Gündemimizdeki isimlerle görüşmelere devam ediyoruz. Yapacağımız transferlerle de takımımızın gücüne güç katacağız. Gelenler ve çıkanlarla birlikte ligde yeni sezonda büyük bir rekabet olacaktır. Adanaspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız. Sahada ne yaptığını bilen, planlı bir Adanaspor izlettirmek istiyoruz" dedi.

ERZURUMSPOR'DA MUTLU SON

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Erzurumspor, transferde somut adımlar atmaya devam ediyor. Doğu ekibi, bugün 3 isme imza attırmaya hazırlanıyor. Boluspor'dan eski futbolcusu Aykut Demir, Bandırmaspor'dan Orhan Ovacık ile sözleşmesi sona eren Oltan Karakullukçu, gerçekleştirelecek törenle imzaları atacak.

A.GÜCÜ'NÜN YENİ 1 NUMARASI

Süper Lig'e geri dönmek için mücadele edecek Ankaragücü, kaleye takviye yaptı. Sarı- lacivertliler, geçtiğimiz sezon Ankara Demir forması giyen Bahadır Han Güngördü ile anlaşma sağladı. Karabük, Trabzonspor ve Boluspor formaları da giyen 25 yaşındaki kaleci, Başkent temsilcisi ile 3 senelik sözleşmeye imza atacak.