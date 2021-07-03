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Son dakika spor haberi: Peru-Paraguay: 4-3 (penaltılar) | MAÇ SONUCU - Copa America

Son dakika spor haberleri... Copa America'da çeyrek finalde oynanan Peru-Paraguay karşılaşması gol düellosuna sahne oldu. Peru uzatmalara giden mücadelede rakibini 4-3 yenerek yarı finale yükseldi ve Brezilya ile eşleşti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:18
Son dakika spor haberi: Peru-Paraguay: 4-3 (penaltılar) | MAÇ SONUCU - Copa America

Peru ile Paraguay arasındaki mücadele gol düellosuna sahne oldu. Paraguay, Peru'nun Gomez (kendi kalesine), Lapadula, Yotun ile bulduğu gollere, Gomez, Alonso ve Avalos ile karşılık verince maçın 90 dakikası 3-3 tamamlandı.

Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan Paraguaylı Gomez, 45‎+‎3‎'üncü dakikada, Perulu Carrillo ise 85. dakikada kırmızı kart gördü. Kurallar gereği penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Peru, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuvanın diğer yarı finalistleri, yarın TSİ 01.00'de başlayacak Uruguay-Kolombiya ve TSİ 04.00'te oynanacak Arjantin-Ekvador maçlarıyla belirlenecek.

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