Haberler Futbol Son dakika spor haberi: TFF'den yeni sezon için flaş seyirci kararı!

Son dakika spor haberi: TFF'den yeni sezon için flaş seyirci kararı!

Son dakika spor haberleri... Pandemi nedeniyle maçlar uzun süredir seyircisiz oynanıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonla ilgili seyirci kararını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. TFF, maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı. Federasyon ayrıca localarla ilgili de karar aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 14:26 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 14:42
Son dakika spor haberi: TFF'den yeni sezon için flaş seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seyirci kararını duyurdu. Federasyon maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı. TFF, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

TFF'den konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

SON DAKİKA