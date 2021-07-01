Son dakika spor haberi: TFF'den yeni sezon için flaş seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seyirci kararını duyurdu. Federasyon maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı. TFF, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

TFF'den konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.