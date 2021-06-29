Fransa ‘Elveda’ dedi

Almanya ve Portekiz'in de olduğu 'Ölüm Grubu'ndan lider olarak son 16'ya kalan Fransa, nefesleri kesen bir karşılaşma sonrası İsviçre'ye penaltılarla yenilerek EURO 2020 defterini kapatmak zorunda kaldı: 7-8. Mazisinde 2 Dünya, 2 de Avrupa kupası bulunan Horozlar, Seferovic'in golüyle geriye düşmesine rağmen maçta Benzema (2) ve Pogba ile karşılık vererek 3-1 öne geçti. Rodriguez ile bir de penaltı kaçıran İsviçre, Haris Seferovic ve Gavranovic skora denge getirerek karşılaşmayı uzatma devrelerine taşıdı.

MBAPPE KAÇIRDI

15'er dakikalık uzatma devrelerinde eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. 5 penaltıyı da gole çeviren İsviçre'de kaleci Sommer, Kylian Mpabbe'nin vuruşunu çelince Fransa turnuvaya veda etti. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmayı penhaltılarla 5-4 (8-7) kazanan İsviçre, 2 Temmuz'daki çeyrek final maçında İspanya'nın rakibi oldu.