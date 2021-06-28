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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza Sao Paulo U20 takımıyla ilk maçına çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını attığı Sao Paulo U20 takımıyla ilk resmi maçına çıktı. 2004-2012 yılları arasında Feenrbahçe'de forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:56
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza Sao Paulo U20 takımıyla ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın Sao Paulo U20 takımının yeni teknik direktörü olmuştu.

Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı.

Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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