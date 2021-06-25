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Şili - Paraguay: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Copa America

Son dakika spor haberleri... Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da heyecan devam ediyor. A Grubu mücadelesinde Şili, Paraguay'a 2-0 yenilerek sürpriz bir  mağlubiyet aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 07:27
Şili - Paraguay: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Copa America

Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda oynanan Şili-Paraguay mücadelesi sürpriz bir sonuçla sona erdi. Rakibine 2-0 yenilen Şili, grupta 5 puanla 3. sıraya geriledi. Bu arada Paraguay'ın gollerini son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Braian Samudio ve Miguel Almiron kaydetti.

Arjantin'in 7 puanla lider olduğu grupta Paraguay, bu galibiyetin ardından 6 puanla ikinci sıraya yerleşti. 4 puanlı Uruguay dördüncü, puanı bulunmayan Bolivya ise sonuncu sırada yer alıyor.

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