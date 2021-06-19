Aktüel haberler (18.06.2021)

CANER BAN-BAN'DA

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, Hollanda ekibi Emmen forması giyen sol bek Caner Cavlan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. A. Wien, Bolu, Şanlıurfa, Heerenveen, De Graafschap'ta da oynayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki 256 maçta 26 kez ağları sarstı.

AKÇAY KORKUTTU

Kocaelispor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz Tıp Fakültesi Hastanesine yatırılan tecrübeli hocanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da sportif direktörlük görevine Tuncay Koçin getirildi. Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, "Hedefler doğrultusunda planlarımız ve stratejilerimiz hazır" dedi.

Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da yaprak dökümü yaşanıyor. Kahraman'ın Göztepe'ye gitmesiyle ayrılık sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Ufuk Budak, Furkan Çil, Emre Nefiz ve Yiğithan Güveli ayrılmıştı.

Menemenspor, 3. Lig ekibi Mardin Fosfatspor'da forma giyen Melih Kılıç'ın transferini duyurdu. Kariyerinin büyük kısmını BAL'da geçiren 27 yaşındaki forvet, geçen sezon 31 maçta 14 gol kaydetti.