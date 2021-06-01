Haberler Futbol Alt liglerden haberler (01.06.2021)

Alt liglerden haberler (01.06.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (01.06.2021)

KILIÇ SAMSUN'DA
. Lig'de play-off yarı finalinde 'ya elenip hedefinden uzak kalan Yılport , yeni sezonda bu hedefini mutlak gerçekleştirmek istiyor. Kırmızı-beyazlıların, transferde adı sıkça gündeme gelen eski oyuncusu ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Türkiye kariyerine 'dan gelip Samsunspor'da başlayan Kılıç, 2014-17 yılları arasında Karadeniz ekibinde ter döktü.

DEMİRSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI
Bu sezon TFF 1. Lig'de 'un şampiyonluğunda en önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha, 35 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Transferin hızlı ekibi Karadeniz temsilcisi, daha önce de listesindeki Arnavutluk'ta Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat 'yle söz kesmişti.

CAVCAV BIRAKTI, AKDAŞ ADAY
TFF 1. Lig'e düşen 'nde mevcut Başkan , 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı. Başkent ekibinde başkanlık görevine, iş adamı talip oldu ve adaylığını açıkladı.

KOCAELİ, İDDİALI HAZIRLANIYOR
TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Süper Lig hedefiyle yola çıkacak. Başkan , 1. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu belirtirken, kalıcı ve istikrarlı bir yapı oluşturmak için bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

ALTINORDU ALİ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ
TFF 1. Lig'de play-off finalinde 'a kaybeden Altınordu, transfere hız verdi. İzmir ekibi, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat ve Fethiye'den sol kanat Anıl Arıcıoğlu'na kanca attı. Dere, 24 maçta 2 asist, Arıcıoğlu ise 35 maçta 8 gol, 1 asist yaptı.

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