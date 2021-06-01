Alt liglerden haberler (01.06.2021)

KILIÇ SAMSUN'DA

TFF 1. Lig'de play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenip Süper Lig hedefinden uzak kalan Yılport Samsunspor, yeni sezonda bu hedefini mutlak gerçekleştirmek istiyor. Kırmızı-beyazlıların, transferde adı sıkça gündeme gelen eski oyuncusu Hasan Kılıç ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Türkiye kariyerine Hollanda'dan gelip Samsunspor'da başlayan Kılıç, 2014-17 yılları arasında Karadeniz ekibinde ter döktü.

DEMİRSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Bu sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un şampiyonluğunda en önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha, 35 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Transferin hızlı ekibi Karadeniz temsilcisi, daha önce de listesindeki Arnavutluk'ta Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat Eraldo Çinari'yle söz kesmişti.

CAVCAV BIRAKTI, AKDAŞ ADAY

TFF 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nde mevcut Başkan Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı. Başkent ekibinde başkanlık görevine, iş adamı Mehmet Niyazi Akdaş talip oldu ve adaylığını açıkladı.

KOCAELİ, İDDİALI HAZIRLANIYOR

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Süper Lig hedefiyle yola çıkacak. Başkan Engin Koyun, 1. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu belirtirken, kalıcı ve istikrarlı bir yapı oluşturmak için bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

ALTINORDU ALİ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

TFF 1. Lig'de play-off finalinde Altay'a kaybeden Altınordu, transfere hız verdi. İzmir ekibi, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat Ali Dere ve Fethiye'den sol kanat Anıl Arıcıoğlu'na kanca attı. Dere, 24 maçta 2 asist, Arıcıoğlu ise 35 maçta 8 gol, 1 asist yaptı.