UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig projesi hakkında konuştu. Fransız gazetesi L'Equipe'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç takım Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a bir kez daha suçlamada bulunmayı da ihmal etmedi. Ceferin ""Bazı kulüplerin öncülük ettiği bir komplo sonunda Süper Lig'in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü Avrupa futbolundaki durumu netleştirdi. Yılanları gördük. Çok stres altındaydım ama sonunda işler normale döndü. Bence bu proje en az önümüzdeki on yıl tekrar masaya yatırılmaz" dedi.