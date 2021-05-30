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Yılanları gördük

Başkanı Ceferin, , ve başkanlarına salladı. ’in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü futbolundaki durumu netleştirdi. Yılanları gördük.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Yılanları gördük
Başkanı , projesi hakkında konuştu. gazetesi L'Equipe'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç takım , ve 'a bir kez daha suçlamada bulunmayı da ihmal etmedi. Ceferin ""Bazı kulüplerin öncülük ettiği bir komplo sonunda Süper Lig'in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü futbolundaki durumu netleştirdi. Yılanları gördük. Çok stres altındaydım ama sonunda işler normale döndü. Bence bu proje en az önümüzdeki on yıl tekrar masaya yatırılmaz" dedi.
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