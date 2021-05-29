UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş açıklama! "Şampiyonlar Ligi'nde final four..."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde Final Four olması gerektiğini savundu.



İşte o sözler;

"Şampiyonlar Ligi'nde Final Four formatının olmasından yanayım. Eğer doğru yapılabilirse gelir konusunda harika ve verimli olur fakat herkes görüşünü belirtmeli."

"Bu konuyu tartışıyoruz ama henüz karar vermedik. Geçen yıl Lizbon'da oynanan Final 8'i beğenmiştik ama iki hafta sürmesi çok fazla. 2024 sonrası için Final Four'un bazı avantajları ve dezavantajları var."

"Konserlerin de dahil edildiği futbol dolu 1 haftalık fantastik bir etkinlik olabilir ama takımların kendi sahalarında oynayacakları maçları kaybediyoruz."