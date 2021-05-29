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Başkanı 'den flaş açıklama! "'nde ..."

Başkanı 'den flaş sözler... Avrupa futbolunun 1 numaralı ismi yaptığı açıklamada, "'nde formatının olmasından yanayım. Eğer doğru yapılabilirse gelir konusunda harika ve verimli olur fakat herkes görüşünü belirtmeli." dedi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:34
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş açıklama! "Şampiyonlar Ligi'nde final four..."

Başkanı , yaptığı açıklamada 'nde olması gerektiğini savundu.

İşte o sözler;

"Şampiyonlar Ligi'nde Final Four formatının olmasından yanayım. Eğer doğru yapılabilirse gelir konusunda harika ve verimli olur fakat herkes görüşünü belirtmeli."

"Bu konuyu tartışıyoruz ama henüz karar vermedik. Geçen yıl 'da oynanan 'i beğenmiştik ama iki hafta sürmesi çok fazla. sonrası için Final Four'un bazı avantajları ve dezavantajları var."

"Konserlerin de dahil edildiği futbol dolu 1 haftalık fantastik bir etkinlik olabilir ama takımların kendi sahalarında oynayacakları maçları kaybediyoruz."

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