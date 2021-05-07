Haberler Futbol EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

'de verilecek şampiyonluk kupası 'de sergilendi

Futbolda şampiyonuna verilen , 'na () ev sahipliği yapacak kentlerden biri olan 'de sergilendi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 13:50
EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 'de verilecek şampiyonluk kupası, 'ın başkenti 'ye getirildi.

EURO 2020'nin maskotu Skillzy'nin eşlik ettiği kupa, Gobustan Korusu, İçerişehir, , gibi tarihi anıt ve modern yapıların önünde sergilendikten sonra karşılaşmaların yapılacağı 'na getirildi.

Kupa ayrıca, Cumhurbaşkanı 'e de götürüldü.

Daha önce , ve Budapeşte'de sergilenen kupa, Bakü'den sonra 'a götürülecek.

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