Haberler Futbol Infantino Kulüpler Dünya Kupası projesi hakkında konuştu

Infantino projesi hakkında konuştu

Başkanı , 'in iptalinin ardından ilk kez konuştu. Infantino, projesi hakkında detaylar verdi. Ayrıca Infantino bu turnuvadan FIFA'nın maddi anlamda herhangi bir pay almayacağını tüm gelirlerin takımlara dağıtılacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:34
Infantino Kulüpler Dünya Kupası projesi hakkında konuştu

Başkanı , 'in iptalinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İŞTE INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI:

Yaptırımların sonuçlarını, karar vermeden önce bir düşünmemiz lazım. Bir kulübe ceza verdiğinizde, o kulübün olaylarla hiçbir ilgisi olmayan oyuncularını, antrenörlerini ve taraftarlarını da cezalandırmış oluyorsunuz.

projesi, kulüpler düzeyinde dünyadaki en iyi futbol etkinliği olacak. FIFA, maddi anlamda bu turnuvadan en ufak bir pay bile almayacak. Bir üst kuruluş, ilk kez elde edilen gelirin tamamını kulüplere dağıtacak.

Dünyadaki transfer sisteminde önemli reformlar yapmayı düşünüyoruz. Transfer ücretleri, menajer ücretleri ve oyuncu maaşlarına kulüpler için bir harcama limiti koymayı tartışıyoruz. Bu ücretler hususunda kulüplerden şeffaflık bekleyeceğiz.

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