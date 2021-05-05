Infantino Kulüpler Dünya Kupası projesi hakkında konuştu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Lig'in iptalinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İŞTE INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI:

Yaptırımların sonuçlarını, karar vermeden önce bir düşünmemiz lazım. Bir kulübe ceza verdiğinizde, o kulübün olaylarla hiçbir ilgisi olmayan oyuncularını, antrenörlerini ve taraftarlarını da cezalandırmış oluyorsunuz.

Yeni Kulüpler Dünya Kupası projesi, kulüpler düzeyinde dünyadaki en iyi futbol etkinliği olacak. FIFA, maddi anlamda bu turnuvadan en ufak bir pay bile almayacak. Bir üst kuruluş, ilk kez elde edilen gelirin tamamını kulüplere dağıtacak.

Dünyadaki transfer sisteminde önemli reformlar yapmayı düşünüyoruz. Transfer ücretleri, menajer ücretleri ve oyuncu maaşlarına kulüpler için bir harcama limiti koymayı tartışıyoruz. Bu ücretler hususunda kulüplerden şeffaflık bekleyeceğiz.