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'den itiraf! ...

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Hagi, Rumen basınına konuştu. Tecrübeli futbol adamı ve ile karşılıklı oynadığı maçlarda yaşadıklarını anlattı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:17 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
Georghe Hagi'den itiraf! Diego Maradona...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden , Rumen basınına yaptığı konuşmada Diego Armando Maradona ve 'den bahsetti.

"MARADONA YERYÜZÜNDEKİ TANRI GİBİYDİ"
Hagi, Maradona ile ilgil yaptığı konuşmasında, "Maradona, yeryüzündeki tanrı gibiydi. Topu ayağında inanılmaz bir şekilde gezdiriyordu. Muhteşem bir tekniği vardı ve çok hızlıydı. O, saha içindeki tek liderdi. Bir futbolcu olarak, bu mesleği yapmanın mutluluğunu her daim yaşadı. O, futbol topunun peşinden gitmeyi seviyordu." dedi.

"MALDINI'Yİ GEÇEMEDİM!"
Hagi, devamında Milan efsanesi Maldini'den bahsederken, "Maldini inanılmaz bir savunmacıydı, onu geçemedim. Çok iyi, çok güçlü, teknik, uzun ve yakışıklıydı. Benim için kusursuz bir savunmacıydı. Sağda ya da solda, her herde mükemmel oynardı." dedi.

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