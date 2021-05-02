Haberler Galatasaray Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Gençler maçı öncesi karar! Sahanın yeni lideri...

teknik direktörü 'den Gençler maçı öncesi karar! Sahanın yeni lideri...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör , 'de oynanacak müsabakası öncesi saha içerisindeki liderini belirledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:33
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Gençler maçı öncesi karar! Sahanın yeni lideri...

Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan , bugünkü deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak.

Teknik patron , 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre; oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. ve Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.

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